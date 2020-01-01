حساب المواطن يوضح الإجراء المتبع حال وفاة رب الأسرة

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال وفاة رب الأسرة وهو المستفيد الرئيسي من البرنامج، بإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية أرملة، وإضافة الأبناء كتابعين.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “السلام عليكم، الوالد توفي- الله يرحمه- ما هي إجراءات تعديل الآيبان في حسابه أنا (وكيل شرعي)؟”.

ورد حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام، سوف يتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية، وبإمكان الأم التسجيل واختيار الحالة الاجتماعية “أرملة” وإضافة الأبناء كتابعين لها وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)، نسعد بخدمتك”.

شروط الاستحقاق:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

تفاصيل الدفعة السابقة:

ويهدف حساب المواطن إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.7 مليون مستفيد وتابع.

كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

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