حساب المواطن يوضح المستندات المطلوبة لمن تقل أعمارهم عن 22 عامًا

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه بإمكان أي شخص التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالًا قال خلاله: “هل الذين أعمارهم تقل عن 22 سنة ينزل لهم حساب المواطن”.

ورد برنامج حساب المواطن عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “حياك الله، بإمكانك التسجيل كفرد مستقل، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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