حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم لدى بعض المستفيدين
بسبب عدم تطابق البيانات

حساب المواطن يوضح سبب توقف الدعم لدى بعض المستفيدين

2020/01/20
الساعة 8:49 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, حساب المواطن, حصاد اليوم
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دعم حساب المواطن
المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يتم إيقاف الدعم في حالة عدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة.

جاء ذلك في رد من البرنامج على شكوى مستفيد قال خلالها: “حاولت أكثر من مرة أقدم اعتراضاً عن طريق الرابط ، وللأسف ما قدرت لأنكم موقفين الحساب لماذا؟! وهل يوجد رقم مخصص للشكاوى عشان أقدم شكوى عاجلة؟

ورد البرنامج بقوله “نظراً لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم تجاوبكم مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح، فقد تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات بإرفاق ما يثبت ذلك عبر الرابط http://urv.ca.gov.sa، وللاستفسار يمكنكم التواصل معنا على 19912”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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مرسل الدوسري
ضيف
مرسل الدوسري

توقف حسابي ولااستطيع الدخول لتعديل البيانات ولم ينزل لي اي دعم في الشهرالحالي ولماسالت واعترضت كان الرد ان راتبي ١١٠٠ريال في الموقع وهوسبب الايقاف بالله يااخوان عسكري اناومسجل برتبه والقطاع من اول مابداالدعم استلم نفس المبلغ علي كلام الموظف الله ماشفناه وبلعقل عرفناه مايدخل المخ الرد ممكن وقت التقديم بدل مايسجل ١١٠٠٠الف سجل ١١٠٠ صفرسقط اوبتسجيل صفر هواللي مسبب الايقاف طيب خلنانقول نقص صفرا غلطه بلكتابه لاكن اناماحطيت راتبي ٤٠٠٠الاف وراتبي ١٦٠٠٠الف وانافق لا والموقع اساس ليش مايطلب ارفاق بمشهد وتعريف لكل مستفيد ويضع خانه ارفاق تعريف لكي يتفادون التصادم وكثرالشكاوي والأخطاء من الموقع ومن المواطن

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19 ساعة


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