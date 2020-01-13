حساب المواطن يوضح طريقة إضافة بيانات السجل التجاري

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة التسجيل وإضافة بيانات السجل التجاري، للحصول على الدعم في حالة استكمال إجراءات الأهلية.

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مستفيد قال فيه: “كيف أقدم من جديد بعد عدم تأهيلي بسبب سجل تجاري؟؟.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “حياك الله، في حال وجود سجل تجاري لا بد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل (نشاط تجاري) ومصدر الدخل (سجل تجاري) وإضافة الدخل ثم الضغط على حفظ”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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