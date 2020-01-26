حساب المواطن يوضح طريقة استبدال المستندات منتهية الصلاحية

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، على أهمية استبدال المستندات المنتهية الصلاحية وحذف المستندات القديمة حتى لا تتأثر أهلية المستفيد.

جاء ذلك في رد على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: وردتني هذه الرسالة.. عزيزي المستفيد نظراً لانتهاء صلاحية المستندات المرفقة لطلبكم، يرجى إرفاق مستند محدث ورفعه قبل تاريخ 25 يناير 2020، من خلال البوابة الإلكترونية لحساب المواطن، عبر صفحة إدارة المرفقات وحذف المستند المنتهي وإرفاق مستند جديد، حتى لا تتأثر الأهلية.. فما هو المطلوب؟ وما هي الإجراءات المطلوبة؟

خطوات تحديث المستندات

ورد برنامج حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلاً بك ، لابد من تحديث المستند منتهي الصلاحية وإرفاق مستند ساري الصلاحية حتى لا يؤثر ذلك على أهليتك في الدورة القادمة عبر التوجه إلى البوابة الإلكترونية عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب ، إدارة المرفقات) وحذف المستند وإرفاق مستند ساري الصلاحية ، نسعد بخدمتك”.

شروط الأهلية والتسجيل

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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