حساب المواطن يوضح طريقة تعديل البيانات وتأثيرها على الدعم
سيتم دراسة الاستحقاق مرة أخرى

حساب المواطن يوضح طريقة تعديل البيانات وتأثيرها على الدعم

2020/01/18
الساعة 1:14 مساءً
- ‎فياخبار رئيسية, حصاد اليوم
9
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المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أن بإمكان المستفيد تغيير الدخل عن طريق أيقونة ( تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة ) وتعديل الدخل ثم حفظ.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد وجه سؤالا قال فيه: “كيف طريقة تغيير الدخل؟؟”.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “أهلا بك، بإمكانك تعديل بيانات الدخل عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والانتقال إلى ” الإجراءات ” يسار الصفحة، وتعديل الدخل ثم حفظ ، وفي حال تم التعديل سيتم دراسة بياناتك والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، نسعد بخدمتك”.

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع، في وقت سابق، 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر يناير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 83% ليتجاوز عددهم 12.7 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 13.1 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 63.5 مليار ريال منها 429 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.2% عن الدفعة السابقة، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 959 ريالاً، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 59%، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر يناير أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 51% متجاوزًا عددهن 806 آلاف مستفيدة، وشكل الذكور المستقلون في دفعة شهر يناير 49% والبالغ عددهم أكثر من 766 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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الرزق على الله الكريم
ضيف
الرزق على الله الكريم

لم نجد اي طريقه لتحديث حاولنا وسالنا ولاكن لم نجد اي طريقه لتحديث والايقونه لا تقبل التحديث افيدونا بشرح مختصر لا ينقطع والله تراه نافعنا بعد الله اسأل الله ان يعز حكومتنا الرشيد ويحفظهم لنا بحفظه

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5 ساعة
مهدي نهاري
ضيف
مهدي نهاري

وكيف تبيني احدث وانت مقفل الحساب اتقو الله

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5 ساعة
الرزق على الله الكريم
ضيف
الرزق على الله الكريم

الم نجد الي طريقه التحديث نرجو حل هذه المشكله الايقونه لا تقبل التحديث

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5 ساعة
الزهراني
ضيف
الزهراني

طيب انتم ياحساب المواطن اوقفتم حسابي والسبب انو ماحدثت البينات كيف أحدث وانتم موقفين الدعم عني وانا مواطن ومن حقي اني استفيد من حساب المواطن وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم لازم صوتنا يصل للملك سلمان وولي العهد كيف توقفون حسابي وتقطون عني الدعم

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9 ساعة
يوسف
ضيف
يوسف

هس فيهه انا مافيه ملوم انترنت كيف هزا سوي ايقونه انا مافيه ملوم انا من زمن طيبين مافيه ملوم لزم هو ملوم

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4 ساعة
العامري
ضيف
العامري

طيب انتم ياحساب المواطن اوقفتم حسابي والسبب انو ماحدثت البينات كيف أحدث وانتم موقفين الدعم عني وانا مواطن ومن حقي اني استفيد من حساب المواطن وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم لازم صوتنا يصل للملك سلمان وولي العهد كيف توقفون حسابي وتقطون عني الدعم

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4 ساعة
نايف المطيري
ضيف
نايف المطيري

انا ينزلي حساب المواطن الحمد لله بس التحديث اخاف نهايته ينقطع الإرسال

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3 ساعة
هنا يستفيد الكل
ضيف
هنا يستفيد الكل

تحدثه حساب الموطن وحل مشكل وغيره لاتوصل الستقرام مندبة تواصل ديركت

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3 ساعة
عادل
ضيف
عادل

عاد من كثره لمايقطعونه عن خلق الله حسبي الله ونعم الوكيل فيهم شيء يقهر

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1 ساعة


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