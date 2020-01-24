حساب المواطن يوضح موعد صرف الدعم حال تغيير الآيبان

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 “يناير” سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر “مارس”، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان الجديد.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين على مستفيد وجه سؤالًا قال فيه: “السلام عليكم اليوم غيرت الحساب الذي يتم الإيداع عليه بحساب آخر كم المدة حتى يتم تغييره”.

تغيير الآيبان:

ورد حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام، في حال تم تغيير الآيبان البنكي بعد تاريخ 10 يناير سيتم التحقق منه في دورة الدفع لشهر مارس، ويتم صرف الدعم في حال كنت مستحقًّا على الآيبان السابق إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا، نسعد بخدمتك”.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

رابط التسجيل:

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم.

وتابع برنامج حساب المواطن، أنه يمكن لأي مواطن ومواطنة ممن استوفوا الشروط التسجيل والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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