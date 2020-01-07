حساب المواطن يوضع إجراءات إضافة التابعين للأم بعد وفاة الوالد
يتطلب صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة

حساب المواطن يوضع إجراءات إضافة التابعين للأم بعد وفاة الوالد

2020/01/07
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, حساب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن الإجراءات والمستندات المطلوبة لإضافة الأبناء كتابعين للأم كمستفيد رئيسي في حالة وفاة الوالد.

جاء ذلك في رد من البرنامج على استفسار مواطن وجه سؤالا بشأن الإجراءات المطلوبة لإضافة الأبناء للأمن بعد وفاة الوالد وهل يتطلب ذلك كرت عائلة وصك حصر ورثة؟.

ورد حساب المواطن بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله: “بإمكان الأرملة “الأم” إضافة الأبناء كتابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)”.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.

وأوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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أبو البراء
ضيف
أبو البراء

هل يحق للأم الاجنبيه المطلقه من مواطن ولديها صك حضانه لطفلين بإضافت الطفلين الابناء كتابعين لها

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1 يوم


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