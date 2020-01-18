حساب الهلال يُحدد مصير هيون سو من مواجهة الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

كشف الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” مصير المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو، وذلك قبل مواجهة النادي الفيصلي بعد غد الاثنين في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب أن اللاعب جانج هيون سو يواصل التأهيل بعد إصابته الأخيرة التي تعرض لها في لقاء الفيصلي بكأس الملك؛ مما يعني أن المدافع الكوري لن يشارك في مباراة الدوري بعد غدًا.

جدير بالذكر أن السوري عمر خربين واصل برنامجه التأهيلي خلال الحصة التدريبية للفريق الأول لكرة القدم بالهلال اليوم السبت.

وفي وقت سابق، وجه صالح النعيمة، نجم نادي الهلال السابق، تحذيره إلى المسؤولين عن الإخراج التلفزيوني ونقل المباريات؛ وذلك بسبب عدم عرض مباريات الهلال بكل حيادية بجانب إخفاء بعض اللقطات وعدم عرضها بشكل كامل مما يُثير الجدل حول استفادة الهلال من التحكيم.

وقال النعيمة عبر حسابه في تويتر: إخواني المسؤولين تطلعات الجميع كبيرة لمشاهدة كرة قدم ترتقي لما تشهده أغلب الدوريات المحترفة سواء على مستوى روزنامة المسابقات أو على مستوى التحكم وتقنية الـVAR والإخراج التلفزيوني التي تضرر منها البعض.

وأضاف النعيمة: الهلال كان الأكثر تضررًا وصمت البعض لا يعني الرضا بقدر إعطائكم فرصة للتصحيح.

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