حساب دوري المحترفين يُرحب بأندية السوبر الإسباني
المقرر انطلاقه بعد يومين

حساب دوري المحترفين يُرحب بأندية السوبر الإسباني

2020/01/06
الساعة 10:34 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

رحب حساب بطولة الدوري السعودي للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني.

ونشر حساب الدوري السعودي للمحترفين صورة للترحيب بالأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني “برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد وفالنسيا”، وعلق باللغتين العربية والإسبانية قائلًا: “أهلًا بكم في المملكة العربية السعودية”.

كأس السوبر الإسباني:

وستشهد السعودية على انطلاق الشكل الجديد للبطولة العالمية، حيث يُقام السوبر الإسباني بجدة بنظام المربع الذهبي لأول مرة، بمشاركة 4 أندية تضم نخبة من نجوم العالم في كرة القدم.

ومن المقرر أن يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره فالنسيا، يوم 8 يناير، ويلعب برشلونة مع أتلتيكو مدريد في اليوم التالي، ويتواجه الفريقان الفائزان في المباراة النهائية يوم 12 من الشهر ذاته.

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