حظي بمشاهدة عالمية.. هكذا سيؤثر رالي داكار على شباب المملكة

المواطن - الرياض

تحدث الإعلامي والكاتب السعودي، وليد الفراج، خلال برنامج “الدوري مع وليد”، عن رالي داكار، ونجاح المملكة العربية السعودية في استضافتها له، وجذبه لأنظار العالم إلى المملكة.

#الدوري_مع_وليد #وليد_الفراج: "رالي داكار" من الفعاليات الدولية ذات العيار الثقيل ويحظى بمشاهدة عالمية كبيرة ويوجه أنظار العالم للسعودية.. أهلاً بالعالم في السعودية. pic.twitter.com/Fw6OdUFA5y — #الدوري_مع_وليد (@DawryWaleed) January 17, 2020

وقال الفراج خلال البرنامج :”رالي داكار واحدة من الفعاليات الدولية ذات العيار الثقيل، ويحظى بمشاهدة عالمية كبيرة، ويوجه أنظار العالم إلى المملكة العربية السعودية”.

وأضاف أن حياة وتاريخ المملكة العربية السعودية يقول إن أكبر شيء يمكنها استضافته هو كأس العالم لكرة القدم، أو بطولة العالم للأندية، أو بطولة كأس أمم أسيا، لأن هذه طريقة التفكير الرياضية والجماهيرية في أغلب المملكة.

وتابع أن رالي داكار وهذه النوعية من الألعاب والمسابقات التي تحظى بمشاهدة دولية عالية تقدم صورة مختلفة للمملكة لم نعتد عليها حتى الآن، ولكن النسخة الثانية والثالثة منها ستؤدي إلى انتشار الثقافة الرياضية بالمملكة وستجعلنا مطلعين على ألعاب رياضية جديدة علينا، كما أنها ستؤثر في الشباب وستجعلهم يختارون ممارسة هذه الرياضات.

وأوضح أن المملكة العربية السعودية لا تتجه للتحديث الرياضي فقط، فهي تحتفظ بموروثها وألعابها الرياضية المرتبطة بالموروث الشعبي السعودي، وفي نفس الوقت الذي استضافت فيه رالي داكار كانت تقيم مهرجانات للإبل وسباقات للفروسية.

واختتم حديثه قائلا “المملكة تسير في خطين متوازيين، التحديث والحفاظ على الأصالة، رالي داكار 2020 لأول مرة في المملكة العربية السعودية، ولأول مرة في قارة أسيا، أهلا بالعام في السعودية”.

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