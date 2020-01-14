حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على وقف النار

حفتر يغادر موسكو دون التوقيع على وقف النار

2020/01/14
الساعة 9:24 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

غادر قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، موسكو، من دون التوقيع على اتفاق وقف النار في ليبيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أعلن مسبقا أن حفتر، أجل التوقيع على وثيقة استمرار الهدنة، فيما وقع رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، على الوثيقة.

ويشترط حفتر حلّ المليشيات المسلحة وتسليم أسلحتها، قبل التوقيع على اتفاق استمرار الهدنة بين قواته وقوّات حكومة الوفاق، اللذين يتنازعان منذ أشهر على العاصمة طرابلس.

يذكر أن خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الإخوانية فايز السراج، لم يلتقيا وجها لوجه في موسكو.

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