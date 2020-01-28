تجمع نخبة من نجوم الغناء العربي

حفلات فبراير الكويت 2020 مباشرة على شبكة قنوات روتانا

2020/01/28
الساعة 11:50 صباحًا
- ‎فيالترفيه, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تنقل شبكة قنوات روتانا مباشرة، حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2020” الذي يقام سنوياً تزامنًا مع الاحتفالات الوطنية لدولة الكويت، وتجمع نخبة من نجوم الغناء العربي في 6 سهرات غنائية، بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات، على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك عبر محطاتها الفضائية؛ روتانا خليجية، روتانا موسيقى، و LBC.

وتنطلق تغطيات روتانا الخاصة والمباشرة لحفلات فبراير الكويت بحفل فنان العرب محمد عبده، والذي يستهل فعاليات المهرجان في 6 فبراير المقبل. ويجمع الحفل الثاني في 7 فبراير الفنانين؛ ماجد المهندس وأصالة نصري.

ويشارك الفنان حسين الجسمي برفقة الفنانة بلقيس في الحفل الثالث بمهرجان فبراير الكويت، وذلك في 13 فبراير القادم. وفي اليوم التالي 14 فبراير، تغني نوال الكويتية والفنان مطرف المطرف خلال الحفل الرابع.

ويحي الفنان عبد الله الرويشد مع الفنانة أنغام الحفل الخامس ضمن حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2020” في 20 فبراير المقبل، والذي من المقرر أن يتم نقل تغطيته بشكل مباشر على؛ روتانا خليجية، وروتانا موسيقى، وLBC. فيما يختتم المهرجان بحفل يجمع الفنانين؛ نبيل شعيل وراشد الماجد، في 21 فبراير.

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