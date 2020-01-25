حقوق المستهلك 2

بقلم: رياض الصيخان

تكلمنا في المقال السابق عن بعض حقوق المُستهلك، وسنكمل الحديث في الجزء الثاني عن حقوق المُستهلك فيما يتعلق بــ “السيارات الجديدة”؛ فحقوقك كثيرة كمُستهلك عند شراء سيارة جديدة من وكلاء السيارات منها: “الحصول على فاتورة الشراء، وكُتيب الضمان، وتوفير كُتيبات ضمان المنتج والتعليمات الفنيّة باللغة العربية على الأقل وبصياغة واضحة ومفهومة، والإفصاح بوضوح على النافذة الجانبية للمركبة، والإفصاح عن أجزاء المركبة الإضافيّة، والإكسسوارات المصنعة من غير المُنتج، ومكان صنعها وتركيبها، ووجود بطاقة اقتصاد الوقود عند عرض السيارة للبيع على سيارات موديل 2015 م وما بعدها”.

ويجب على الوكيل التجاريّ أن يُوفر “ضمان جودة الصنع للسيارة، بشرط ألا ينشأ العيب أو العطل بسبب سوء استعماله، أو عدم التزامه بتعليمات الاستعمال، أو إهماله، أو الحوادث، أو الأعمال التخريبيّة، أو أعمال الصيانة غير المُطابقة لتوصيّات الشركة الصانعة، أو الإهمال في إجراء الصيانة”، وعند صيانة السيارات يحق لك كمُستهلك الاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المُستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقًا لكتيب المالك، ولا يُؤثر ذلك على استمرار الضمان، و يوفر الوكيل التجاري الصيانة اللازمة للسيارة، نظير تكلفة مالية وجودة مناسبة، ويتحمّل الوكيل تكاليف شحن السلعة وإعادتها إلى المُستهلك بعد إجراء الصيانة، إذا كان أقرب مركز صيانة للوكيل أو مركز معتمد منه يبعد مسافة تزيد عن 100 مائة كيلو متر عن المدينة أو المحافظة التي تقيم فيها.

ويتحمّل الوكيل تقدير مقابل أعمال الصيانة والقطع عند حدوث خلل مشمول بالضمان، كما يتحمّل الوكيل الغيار والأعمال الإضافيّة التي تطرأ في أثناء إجراء الصيانة بدقة وبطريقة موثقة، ولا يجوز للوكيل إلزام المُستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها، ويلتزم الوكيل التجاري بمنح المُستهلك بيان تفاصيل الضمان على الصيانة المقدمة، ومدتها، وتحديد موعد الانتهاء من أعمال الصيانة الدوريّة وغير الدوريّة وتكلفتها.

ويجب أن يوقّع عليها كل من الوكيل أو المُستهلك، ويجب على المستهلك أن يستلم وثيقة من الوكيل عند إحضار السيارة تُبيّن حالة هيكلها، كما يجب على الوكيل المحافظة على السيارة في أثناء إجراء الصيانة واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الكفيلة لذلك، ويحق لك كمُستهلك الاختيار بين الوكيل أو مراكز إجراء الصيانة المستقلة لإجراء الصيانة الدورية وفقًا لكتيب المالك، ولا يؤثر ذلك على استمرار الضمان.

وعلى الوكيل توثيق طلب موعد إجراء الصيانة عند طلبها وتحديد موعد بدء إجراءها، واستلام وثيقة تُبيّن حالة السيارة وعطلها وتاريخ الانتهاء من صيانتها وتكلفة الإصلاح، وتوضيح تكاليف إجراء الصيانة الدورية ومددها في مكان بارز في مراكز الصيانة التابعة للوكيل وعلى الموقع الإلكتروني، وأن يقوم الوكيل ببيان رسوم خدمة الفحص عند حجز الموعد.

وإذا كانت الصيانة لا يجريها سوى الوكيل فعليه البدء في إجراء الصيانة خلال مدة لا تزيد عن 7 أيام من تاريخ تقديم الطلب، والصيانة الدورية للسيارة لا تعني تغيير زيت وفلتر فقط، بل تشمل تفاصيل أكثر موجودة في كتيب المالك المرفق مع السيارة، وعند الاحتياج إلى تغيير قطع غيار فيحق لك الحصول من الوكيل على وثيقة مُستقلة تحوي الأحكام ومدة ضمان قطعة الغيار وذلك بما يتفق مع سياسة المنتج، وأن يسري ضمان جودة الصنع للسلعة التي تستعمل فيها قطع غيار مباعة من غير الوكيل، على أن تكون مواصفات هذه القطع مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.

ويحق لك كمستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات السلعة الأصل، في حال لم يقم الوكيل بإصلاح عيب متكرر أو أكثر من عيب في السيارة المشمولة بالضمان، على أن تتحقق الشروط التالية: “أن يترتب على العيب عدم الانتفاع من السيارة أو التأثير في قيمتها السوقية أو سلامة استعمالها، أن يستنفد الوكيل 4 محاولات لإصلاح عيب السيارة المتكرر، أو أن تستغرق محاولات الإصلاح 25 يومًا ليس من ضمنها المدة اللازمة لتوفير قطع الغيار، إذا اخترت كمستهلك الحصول على سيارة بديلة جديدة بنفس فئة ومواصفات المركبة الأصل فعليك أداء مقابل مبلغ عادل بسبب استعمال المركبة أو يحدد هذا المبلغ بالاتفاق بينك وبين الوكيل، على أن يُراعى في تحديد المبلغ مدّة الاستعمال وطبيعته”.

وسنتحدث في المقال القادم عن حقوق المستهلك فيما يتعلق بــ “استبدال واسترجاع السلع، السلع التموينية والغذائية، التخفيضات والمسابقات، المكافآت التشجيعية للمبلغين” حيث خَصصت وزارة التجارة والاستثمار خطًّا ساخنًا للبلاغات “1900”

*مستشار القانوني

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