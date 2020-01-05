حقيقة الإساءة العنصرية لـ ميليتاو بعد مباراة خيتافي ضد الريال

المواطن - محمد سمعه

تعرض اللاعب البرازيلي إيدر ميليتاو مدافع ريال مدريد الإسباني لوابل من الألفاظ العنصرية في مباراة خيتافي ضد الريال التي أُقيمت أمس السبت في الدوري الإسباني، من قبل اللاعب مارك كوكوريلا لاعب نادي خيتافي.

وتداولت المواقع الإسبانية خبرًا عن إساءة كوكوريلا للمدافع ميليتاو خلال مباراة خيتافي ضد الريال، حيث قال الأول للثاني بأنه مثل القرد، ليرد الأخير عليه بتهكم مدافعًا عن نفسه بعد السخرية من هيئته.

جدير بالذكر أنه بعد مباراة خيتافي ضد الريال، لم يصدر نادي ريال مدريد أي بيان للتعقيب على الحادثة، بينما لم يُعلق ميليتاو على ما حدث بينه وبين كوكوريلا.

يذكر أن مباراة خيتافي ضد الريال كانت انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية دون رد أحرزها كل من دافيد سوليس لاعب خيتافي بالخطأ في مرماه بالدقيقة الخامسة والثلاثين، والفرنسي رفائيل فاران بالدقيقة الرابعة والخمسين من عمر اللقاء.

وواصل ريال مدريد تألقه الهجومي في مباراة خيتافي ضد الريال، حيث سجل اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش الهدف الثالث للنادي الملكي بالدقيقة السادسة والتسعين.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز في مباراة خيتافي ضد الريال، 40 نقطة بالمركز الثاني في الدوري الإسباني خلف نادي برشلونة المتصدر برصيد 40 نقطة، ولكن البارشا يتفوق بفارق الأهداف عن ريال مدريد.

وفي نفس يوم مباراة خيتافي ضد الريال، سقط نادي برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام نادي إسبانيول بنتيجة هدفين لكل فريق حيث سجل لبرشلونة كل من لويس سواريز وأرتورو فيدال، بينما سجل لنادي إسبانيول كل من دافيد لوبيز سيلفا وو لي.

وكانت مباراة خيتافي ضد الريال، أُقيمت على ملعب كولسيوم ألفونسو بيريز معقل فريق خيتافي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وبعد مباراة خيتافي ضد الريال، سيواجه ريال مدريد نادي إشبيلية بالجولة العشرين من الدوري الإسباني يوم السبت 18 يناير.

تابعنا على تواصل معنا على