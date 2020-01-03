حقيقة تفاوض الشباب مع فرجاني ساسي

المواطن - مروة نبيل

علق مدير الإعلام والاتصال بنادي الشباب أحمد المسعود على دخول الليوث في مفاوضات مع نجم الزمالك المصري، التونسي فرجاني ساسي.

وكانت وسائل إعلام مصرية، قد نقلت تصريحات عن أحمد المسعود، وأكدت من خلالها نفيه وجود أي مفاوضات من نادي الشباب لضم فرجاني ساسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأعاد المسعود نشر هذا الخبر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، وعلق قائلًا: “لم أنفِ أو أؤكد هذه المفاوضات .. لذلك ما ورد في هذا الخبر غير صحيح”.

وأكدت تقارير صحافية رغبة فرجاني ساسي في الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، بجانب تعرضه لانتقادات جماهيرية لتراجع مستواه هذا الموسم.

وتسعى إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أملًا في الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

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