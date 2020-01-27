بعد تألقه مع الأخضر

حقيقة توقيع الربيعي لنادي الهلال

2020/01/28
الساعة 12:35 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, الرياضة, حصاد اليوم
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اليامي في مباراة السعودية وأوزبكستان
المواطن - مروة نبيل

كشف حارس مرمى المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، محمد الربيعي اليامي، حقيقة توقيعه على عقود انضمامه إلى صفوف نادي الهلال رسميًّا.

وأكدت تقارير صحافية خلال الأيام القليلة الماضية، أن محمد الربيعي وقع على عقود انتقاله إلى الهلال بشكل رسمي، خاصة بعد تألقه اللافت مع الأخضر في بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا، وساهم في تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وعلق حارس المرمى محمد الربيعي على هذه الأنباء خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “هم يقولون.. أنا ألعب في الأهلي حاليًّا ولم أوقع لأي نادٍ، ومن الممكن أن ألعب في نادي الهلال يومًا ما”.

وتدرج محمد الربيعي صاحب الـ22 عامًا في الفئات السنية المختلفة بالنادي الأهلي قبل أن يتم إعارته إلى صفوف فريق الباطن موسم 2018/ 2019، كما انضم إلى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكرات عديدة.

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