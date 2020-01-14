حقيقة رغبة الاتحاد في ضم هتان باهبري

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد، أحمد صادق دياب، حقيقة رغبة العميد في التعاقد مع نجم فريق الهلال هتان باهبري، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانتشرت أنباء خلال الفترة الأخيرة تؤكد دخول نادي الاتحاد في مفاوضات لضم النجم الهلالي هتان باهبري على سبيل الإعارة حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي.

ونشر أحمد دياب، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة من هذه الأنباء، وعلق عليها قائلًا: “إشاعة اليوم”.

وتسعى إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة خلال الفترة الحالية؛ أملًا في الظهور بشكل جيد وتحسين النتائج.

وتعاقد نادي الاتحاد مع 3 لاعبين في الميركاتو الشتوي الحالي، وهم؛ ليوناردو جيل ونجم الفيصلي محمد الثاني، بالإضافة إلى مدافع النصر السابق، البرازيلي برونو أوفينيي.

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