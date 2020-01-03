حقيقة وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد
حارس الأمن بادر بإبلاغ الإدارة المناوبة

حقيقة وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد

2020/01/04
الساعة 1:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

بين المتحدث الإعلامي بصحة منطقة المدينة المنورة، حقيقة وجود مريضة منومة خارج مستشفى أحد، بحسب ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية.

وقال إن المريضة جاءت في تمام الساعة الرابعة فجرًا إلى المستشفى مع ابنها واستلقت على أحد الأسرة الموجودة خارج الطوارئ؛ حتى دخول الابن لقسم الطوارئ.

وتبين من كاميرات المراقبة، أنه فور مشاهدتها خارج المستشفى مغطاة بغطائها الخاص، بادر حارس الأمن بإبلاغ الإدارة المناوبة والتي قامت بوضعها على العربية المتنقلة والتوجه بها إلى عيادة الفرز الأولي.

بعد ذلك، تم تسجيل العلامات الحيوية وقُدمت لها الخدمات الإسعافية اللازمة حسب المتبع وغادرت المستشفى الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وأكد المتحدث الإعلامي على حرص صحة المدينة المنورة على حصول مراجعي كافة المواقع الصحية على كافة الخدمات الصحية بكل يسر وبمعايير طبية متعارف عليها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

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