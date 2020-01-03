حكام مباراتي اليوم في كأس الملك سلمان

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتفاق ضد أُحد

ويُدير مباراة الاتفاق ضد أُحد طاقم تحكيم مجري، مكونًا من؛ تاماس بوغنار حكم ساحة، ويُساعده بوزاز بالاس وكوبر بيتر، والحكم الرابع سامي الجريس، وحكم الفيديو فيكتور كاساي، ويُساعده فيصل القحطاني.

ويلعب الاتفاق ضد أُحد على استاد الأمير محمد بن فهد بمدينة الخُبر، ويطمح فارس الدهناء لاستغلال عالمي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز، فيما يسعى الفريق الأُحدي لتحقيق مفاجأة والإطاحة بالفريق الاتفاقي.

الفيصلي ضد الهلال

ويقود مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم الحكم الكرواتي إيفان بيبك، ويُساعد الثنائي الصربي ميلوفان ريستيش وداليبور ديورفيتش، والحكم الرابع عبدالله الشهري، وحكم الفيديو غوران غابريلو، ويُساعده محمد النحيت.

ويحتضن ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة الفيصلي ضد الهلال اليوم، في مواجهة صعبة على الفريقين، حيث يُقدم الزعيم أداء مميزًا، فيما يسير عنابي سدير بشكل جيد هذا الموسم.

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