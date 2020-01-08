حكومة دبي تنفي تلقيها تهديدات من إيران

المواطن - متابعة

نفى المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ما تم تداوله حول تلقي الإمارات تهديدات من إيران بعد عملية عين الأسد في العراق مشيرًا إلى أن مثل هذه التهديدات لم تصدر لا من أشخاص ولا جهات رسمية.

وقال المكتب في تغريدة له : إن ما تم تداوله من إشاعات حول مزاعم بتهديدات موجهة لإمارة دبي لا يستند لأي مصدر رسمي من أي مؤسسة في الحكومة الإيرانية، كما لم يصدر مثل هذا التهديد عن أي مسؤول إيراني، لذلك يُرجى توخي الحذر والدقة لدى نشر مثل هذه الشائعات.

وكانت دولة الإمارات أوضحت اليوم إنها تراقب الموقف العام في المنطقة باهتمام بالغ وتؤكد مجددًا أهمية عدم التصعيد، وإن السبل الدبلوماسية والحوار العقلاني هما الحل الأمثل.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم أن التطورات الإقليمية الأخيرة لن تؤثر على الدولة أو مواطنيها أو المقيمين على أراضيها وكذلك الزائرين لها، مبينة أن جميع الأنشطة في الدولة وفي جميع قطاعاتها مستمرة وتسير بشكل اعتيادي.

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