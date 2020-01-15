حماية المستهلك تحذر من إهمال الإبلاغ عند هروب العمالة المنزلية

حماية المستهلك تحذر من إهمال الإبلاغ عند هروب العمالة المنزلية

2020/01/16
الساعة 2:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

شددت جمعية حماية المستهلك على ضرورة الإبلاغ فور هروب العمالة المنزلية.

ونشرت حماية المستهلك إنفوجراف على حسابها بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليه: “لا تتورط مثل عبدالله، قدِّم بلاغك فورًا عند هروب العمالة المنزلية”.

وأوضحت الجمعية في الإنفوجراف قصة عبدالله فكتبت: “لدى عبدالله عاملة منزلية هربت من منزله، انشغل عن تبليغ الجهات المختصة، وفي اليوم التالي قامت الخادمة بعملية سرقة، وتم القبض عليها من قبل الجهات المعنية”.

وأضافت الجمعية أن “عبدالله وقع في ورطة نتيجة عدم تبليغه عن هروب العاملة، ولكونه كفيلها فيتحمل المسؤولية القانونية المترتبة على أفعالها؛ وذلك نتيجة عدم التبليغ”.

ولفتت إلى أن الحل لخروج من هذه الورطة هو عدم التأخر في التبليغ عن هروب العمالة، ويمكن تقديم البلاغ إلكترونيًّا من خلال منصة أبشر.

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