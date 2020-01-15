حمدالله : لا أحد سيشرح لي كيف أدعم أولمبيك آسفي

المواطن - مروة نبيل

أعرب نجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله عن انزعاجه من تعليق أحد متابعيه على حسابه الرسمي عبر موقع “انستقرام”، بشأن دعمه لفريقه السابق أولمبيك آسفي المغربي ضد الاتحاد.

وكان حمدالله قد نشر صورة للفريق المغربي أثناء أدائهم مناسك العمرة، وعلق عليها قائلًا: “بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة ببطولة كأس محمد السادس.. أتمنى من الله عز وجل أن يسهل طريقهم للفوز”.

وتابع في تعليقه على الصورة عبر “انستقرام”: “أعتذر لعدم استطاعتي زيارة فريقي في مدينة جدة، نظرًا لارتباطي بتمارين يومية، ومباراة مهمة في كأس الملك، وشكرًا للجمهور المسفيوي.. ديما آسفي”.

وتهكم أحد مشجعي أولمبيك آسفي على حمدالله واتهمه بالتقصير في دعم فريقه السابق خلال مباراة الاتحاد، ليرد عليه قائلًا: “أنا مرتبط بتمارين يومية مع فريقي ولدينا مباراة حاسمة في كأس الملك”.

وأضاف حمدالله قائلًا: “لهذا لا أستطيع زيارة فريقي الأم أولمبيك آسفي، علمًا أنهم في مدينة بعيدة عني.. لا أنت ولا أي شخص سيشرح لي كيف أدعم فريقي أو بالأحرى مدينتي، وشكرًا”.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

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