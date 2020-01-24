حمدالله مصدر خطورة النصر

المواطن - مروة نبيل

يُعد المغربي عبدالرزاق حمدالله واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووصف حساب شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حمدالله بـ”الهداف”، مشيدة بتألقه اللافت مع النصر في مبارياته خارج الأرض.

وأشارت “أوبتا”، إلى أن عبدالرزاق حمدالله ساهم في إحراز 7 من أهداف النصر الـ12 خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح في هز الشباك 6 مرات، وصنع هدفًا.

ويلعب النصر ضد الاتفاق اليوم على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ15 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواصلة تفوقه على الاتفاق وتحقيق الفوز اليوم، في انتظار تعثر الهلال وخطف الصدارة، فيما يسعى فارس الدهناء لتحسين نتائجه والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز العاشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 17 نقطة، فيما يقع النصر المركز الثاني برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر.

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