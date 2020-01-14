حمدالله يدعم أولمبيك آسفي ضد الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تمنى نجم نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، فوز فريقه السابق أولمبيك آسفي المغربي على حساب الاتحاد في كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

ويلعب الاتحاد ضد أولمبيك آسفي المغربي مساء يوم غد الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

ونشر حمدالله صورة للفريق المغربي أثناء أدائهم مناسك العمرة، وعلق عليها قائلًا: “بالتوفيق لفريقي الأم أولمبيك آسفي في مباراته القادمة ببطولة كأس محمد السادس.. أتمنى من الله عز وجل أن يسهل طريقهم للفوز”.

وتابع في تعليقه على الصورة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”: “أعتذر لعدم استطاعتي زيارة فريقي في مدينة جدة، نظرًا لارتباطي بتمارين يومية، ومباراة مهمة في كأس الملك، وشكرًا للجمهور المسفيوي.. ديما آسفي”.

ويستعد حمدالله لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره العدالة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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