حمد آل الشيخ: نحن المسؤول الأول عن التعليم
أكد أنه وجد مقاومة للتغيير داخل المنظومة التعليمية

حمد آل الشيخ: نحن المسؤول الأول عن التعليم

2020/01/20
الساعة 10:49 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أكد وزير التعليم، حمد آل الشيخ، أن الوزارة هي المسؤول الأول عن إصلاح التعليم، أما هيئة تقويم التعليم فهي جهة تقويم لمخرجات التعليم فقط، ولكن سياسات التعليم وإصلاحه وتطويره فهي مسؤوليات الوزارة.

وأضاف حمد آل الشيخ خلال حواره إلى برنامج “في الصورة” على قناة روتانا خليجية: وجدت مقاومة للتغيير داخل منظومة التعليم، من عناصر لا تستطيع مواكبة هذا التغيير، وأخرى ترى أن هذا التغيير يضر بمصالحها.

وتابع وزير التعليم: عندنا تركيز على كفاءة الأداء داخل وخارج المنظومة التعليمية، وفي السابق لم يكن هناك ترتيب تنظيمي متناسق؛ مما أدى لجهد أكبر ونتائج أقل، موضحًا: من أولوياتنا تطوير الثانويات بما يتواءم مع التغير العالمي في فلسفة ورسالة وأهداف التعليم الثانوي.

وشدد على أن التركيز على الطفولة المبكرة من أهم الأولويات بالنسبة لوزارة التعليم في هذه المرحلة، لافتًا إلى أن إعداد المعلمين المؤهلين الشغوفين بعملهم من أهم أولويات الوزارة، والأولوية الثانية هي تطوير المناهج لتتناسب مع احتياجاتنا الوطنية، ولتؤهل الجيل القادم لمتطلبات المستقبل.

وأردف آل الشيخ: الطالب هو محور العملية التعليمية، وكل عمل أو جهد لا يؤدي إلى تحسين مستوى المعرفة والمهارة والطالب فهو لا قيمة له، ولدينا خطأ إستراتيجي مستمر وهو أن 100% من طلاب الثانوي يعدون من أجل الجامعة، و80% منهم يذهبون للجامعات بالفعل، و80% من هؤلاء يدرسون تخصصات نظرية وأدبية، وهذا عكس متطلبات سوق العمل.

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Hottest comment thread
محمد عيسى الشاعري
ضيف
محمد عيسى الشاعري

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لما لا تستفيد الوزارة من بعض الخبرات المتقاعدين الذين بامكانهم يقدموا افكارا تطويرية تدعم رؤية المملكة – انا واحد اتمنى لو اعطى فرصة لمدة ثلاث سنوات في محافظة القنفذة لتشكيل فريق عمل تطويري وباذن الله تكون له نتائج ملموسة على الناتج التعليمي

أعجبني0لم يعجبني  رد
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