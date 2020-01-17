حمد الجيزاني وحداوي حتى 2023

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الوحدة، اليوم الجمعة، عن تعاقده رسميًا مع حمد الجيزاوي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي الوحدة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب حمد الجيزاوي أثناء توقيع عقود انضمامه إلى فرسان مكة بحضور رئيس مجلس الإدارة سلطان أزهر.

وأوضح حساب نادي الوحدة الرسمي أن الإدارة أبرمت عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيمن حمد الجيزاني، ينتقل بموجبه اللاعب إلى فرسان مكة، بداية من الموسم المقبل حتى عام 2023 في صفقة انتقال حر.

ويلعب حمد الجيزاني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك، ولم يُجدد تعاقده، ليدخل الفترة الحرة ويوقع لنادي الوحدة رسميًا اليوم.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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