حمد الله: النصراويون لا يرحمون

المواطن - محمد سمعه

فتح النجم المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم نادي النصر، قلبه في حوار تلفزيوني مُطول لـ برنامج “كورة”، حيث كشف العديد من الكواليس داخل العالمي، إضافة إلى سر تألقه مع الفريق الأصفر بالفترة الأخيرة.

وقال حمد الله: “بداية من لا يعرف النصر، نادي النصر واحدًا من أشهر الأندية العربية، وعلاقتي بنادي النصر بدأت في عام 2005 عندما كان يواجه نادي أولمبيك آسفي المغربي وهو فريق مدينتي التي وُلدت بها في المغرب”.

وأضاف حمد الله: “عانيت بعض الوقت في النصر بسبب الإصابة وهبوط مستواي، وجماهير النصر لا ترحم، ولكن هذا شيء طبيعي في كرة القدم وعلى اللاعب تحمل الضغوطات والتركيز نحو تحقيق أهدافه”.

وتابع: “لا أركز فيما يدور خارج الملعب، تركيزي كله داخل الملعب وأنا أتعلم كثيرًا من نور الدين أمرابط وليس بنا أي خلاف حقيقة، وكذلك وليد عبدالله شخص محبوب للغاية، من لا يتعامل معه فقد خسر”.

وأكمل حمد الله حديثه قائلًا: “والدتي تعشق كرة القدم وعندما كانت حامل بي، تمنت أن أكون لاعبًا للمنتخب المغربي، والحلم تحقق بالفعل، هي إنسانة عاشقة ومجنونة بكرة القدم”.

وقال حمد الله: “يجب دعم أحمد موسى؛ لأنه مهاجم ذو إمكانيات كبيرة، وما حدث له بالفترة الماضية شيء صعب على أي لاعب كرة قدم؛ لأنه فقد والدته ويعيش في بلد بعيدة عن موطنه، لكنه بحاجة للوقت للتألق مع النصر”.

وحول أفضل المهاجمين بالدوري السعودي قال حمد الله: “سأختار السومة ودجانيني تافاريس وبافيتيمبي غوميز وتاوامبا لاعب التعاون”.

وتابع حمد الله: “أيضًا سالم الدوسري من اللاعبين المميزين بالدوري السعودي”.

وأضاف: “أهم 3 مباريات لي مع النصر كانت ضد الهلال عندما فزنا بثلاثية لهدفين وضد نادي الاتحاد في كأس الملك بالموسم الماضي ومباراة الهلال التي انتهت بالتعادل 2/ 2 في 8 ديسمبر 2018 بالدوري”.

وأكمل حمد الله قائلًا: حاليًّا أعمل على الحصول على الإقامة الدائمة في المملكة؛ لأنني أحب هذه البلد الشريفة كثيرًا، ودائمًا أستغل أوقات عطلتي للذهاب إلى مكة المكرمة”.

وقال حمد الله: “مشكلتي مع موظفة المطار كانت بسيطة وتم حلها، وأنا اعتذرت لها وهي اعتذرت لي وانتهى الموضوع”.

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