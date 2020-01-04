حمد الله يُبقي حظوظ النصر بهدف التعادل في التعاون
بكأس السوبر السعودي

حمد الله يُبقي حظوظ النصر بهدف التعادل في التعاون

2020/01/04
الساعة 9:51 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح المغربي عبدالرزاق حمد الله في إحراز هدف التعادل للنصر في شباك التعاون، عند حلول الدقيقة الثامنة والخمسين من عمر المباراة.

وتمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل بعد اختراق مميز لدفاعات نادي التعاون ليسجل الهدف، ويُبقي على حظوظ النصر في المنافسة على لقب السوبر السعودي.

وأنهى نادي التعاون الشوط الأول أمام النصر متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الثامنة عشرة من عمر الشوط الأول.

 

 

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