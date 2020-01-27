حمى لاسا تقتل 29 شخصًا في نيجيريا

المواطن - متابعة

أعلن المركز النيجيري لمكافحة الأمراض، أمس، وفاة 29 شخصًا خلال شهر يناير الحالي جراء الإصابة بحمى “لاسا”، مشيرًا إلى أن السلطات الصحية النيجيرية اتخذت تدابير طارئة للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بهذه الحمى.

وأضاف المركز في بيان أنه تم منذ 24 يناير الحالي الإبلاغ عن إصابة 195 حالة مؤكدة و29 حالة وفاة في 11 ولاية نيجيرية، وأنه تم تنشيط مركز وطني لعمليات الطوارئ لتنسيق الاستجابة للعدد المتزايد من حالات حمى “لاسا” في جميع أنحاء البلاد.

وأوضح المصدر، أن انتقال العدوى يتم عن طريق إفرازات القوارض أو عن طريق الاتصال المباشر بالدم أو سوائل الجسم لشخص مريض.

يذكر أن حمى “لاسا” المستوطنة في نيجيريا تنتمي إلى نفس عائلة فيروسات “إيبولا” و”ماربورج”، لكنها أقل فتكًا.

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