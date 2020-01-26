حوادث مميتة على طريق إسكان الحصمة والأهالي يطالبون بحلول!

المواطن - علي شيبان - جازان

شكا أهالي إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالحصمة والتابع لمحافظة أحد المسارحة بجازان من خطورة الطريق المؤدي إلى محافظة الحرث، خاصة مع تكرر مشهد الحوادث المرورية المميتة في ظل عدم تجاوب الجهات المعنية بالمنطقة في إيجاد حلول لهذا الطريق السريع منذ 8 سنوات.

وقال الأهالي لـ”المواطن“: “إننا ما زلنا ننتظر من الجهات المعنية إيجاد الحلول المناسبة لهذا الطريق السريع والذي يشهد حوادث مرورية مروعة وذلك بسبب السرعة والتهور من قبل بعض مرتادية من الشباب والمراهقين حيث إن الطريق يمتد بشكل مستقيم لأكثر من 15 كيلومتراً؛ مما جعله مضماراً لسابقات السرعة والتهور”.

وأضاف الأهالي “طالبنا سابقاً بإيجاد حلول لهذا الطريق السريع والتخفيف من السرعة والتهور ناهيك عن عدم وجود نظام ساهر أو مطبات صناعية أو أي حل من الحلول المناسبة ولا نعلم متى سوف يتم إيقاف نزف الدم لأبنائنا علماً بأن آخر حادث كان قبل يومين أدى إلى وفاة شخص وإصابتين خطيرتين”.

وما زال الأهالي يناشدون عبر الـ”المواطن” المسؤولين في المنطقة والجهات المعنية بإيقاف نزيف الدم لأبنائهم وإيجاد حلول للتخفيف من حدة السرعة والتهور مثمنين جهود المسؤولين في المنطقة في إيجاد حل نهائي لهذه المعاناة.

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