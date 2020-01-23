حيل بسيطة تساعدك على تجنب تناول الطعام ليلاً

المواطن - ميادة السيد - ترجمة

يلجا الكثيرون منا إلى تناول الطعام بصورة كبيرة في فصل الشتاء، وخاصة خلال ساعات الليل، ولا يتمكنون من كبح شهيتهم خلاله، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادتهم في الوزن، ولذا إذا وجدت نفسك تتناول الطعام أكثر من اللازم قبل النوم، فهناك أشياء بسيطة يمكنك القيام بها لمساعدتك في كبح شهيتك.

وبحسب خبراء الصحة في أستراليا فهناك عدد من الأمور التي عليك اتباعها وبعض الأطعمة التي عليك تناولها، حتى تتمكن من التخلص من جوع الليل.

وأوضح الخبراء بحسب صحيفة “ديلي ميل” أن الشخص بحاجة إلى 28 يوماً، حتى يتمكن من التخلص من عادة تناول الطعام في الليل، ولذا عليك تكرار الأشياء التالية كل يوم حتى تكسر تلك العادة.

تناول ما يكفي من البروتين والخضراوات في العشاء يساعدك على الشعور بالشبع لساعات طويلة، ولذا يمكنك تناول سلطة فواكه مع اللبن الزبادي قليل الدسم، ويعد الزبادي اليوناني مثالياً لذلك حيث ثبت أنه يقلل الجوع بشكل فعال.

أوضح العلماء أيضا أن غسل أسنانك بالفرشاة بعد فترة وجيزة من تناول العشاء يوقف شعورك بالجوع.

اجعل عقلك يتذكر أنك تناولت الطعام وأن معدتك ممتلئة حتى تتوقفي عن تناول الطعام، أما إذا كنتِ ترضعين طفلك وشعرت بالجوع فيمكنك تناول وجبة خفيفة إضافية.

تأكد من عدم وجود طعام محبوب لديك في المنزل حتى لا يكون أمامك أي إغراء.

تناوُل كوب ساخن من الشاي أو الماء المثلج مع الليمون يمكن أن يساعدك في التغلب على الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

وبعيدا عن الطعام والشراب هناك أشياء أخرى يجب عليك فعلها لإبعاد عقلك عن التفكير في تناول الطعام مثل القراءة أو القيام ببعض التمارين مثل رفع الساق أو تمارين الضغط.

وقالت اختصاصية التغذية في سيدني، سوزي باريل ، إن تناول الموز والحليب يجعلك تشعر بالشبع وتتمتع بنوم جيد، وكذلك تناول المكسرات والشاي العشبي، موضحة أن أحد الأسباب الرئيسية لتناول الموز قبل النوم هو أنه يحتوي على مواد غذائية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والمواد المغذية التي تعمل مباشرة على استرخاء العضلات.

وأضافت أن تناول كوب حليب يعتبر شيئًا مثاليًا أيضا ويجعلك تنسى شعورك بالجوع وتحصل على نوم جيد، حيث أنه يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يشارك في إنتاج السيروتونين في الجسم، والذي يهدئ الجسم بشكل طبيعي ويساعد على النوم.

ولفتت إلى أن شاي الأعشاب مثل البابونج له الكثير من الفوائد الصحية بما في ذلك تحسين نوعية النوم.

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