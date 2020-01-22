حُسم الأمر .. الهلال لا يُمانع في رحيل هذا اللاعب

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قد وافق على رحيل أحد اللاعبين بصورة نهائية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية تنفيذًا لمطلب الجماهير الزرقاء.

ووفقًا لتقارير صحافية فإن عمر خربين، مهاجم الهلال ومنتخب سوريا، هو الأقرب للرحيل عن بطل آسيا بعد موافقة الإدارة الهلالية خاصة؛ بسبب هبوط مستواه وعدم تقديمه الأداء الفني المنتظر منه مع الزعيم مؤخرًا.

وذكرت تقارير إعلامية أن أحد الأندية الإماراتية يُفكر بشكل جاد في ضم خربين، وذلك للاستفادة منه في ظل عدم ظهوره بصورة أساسية في التشكيلة الهلالية، تحت قيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

وكانت جماهير الهلال انقلبت على عمر خربين وطالبت برحيله، وذلك بعد نهاية مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية 2019 التي أُقيمت في قطر، حيث لم يقدم خربين الأداء المنتظر منه في البطولة.

يذكر أن تقارير إخبارية ذكرت أن الهلال مهتم بضم المهاجم العراقي مهند علي؛ ليكون خليفة المهاجم عمر خربين الذي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الهلالي في يناير.

جدير بالذكر أنه سبق لـ عمر خربين اللعب في صفوف نادي الظفرة الإماراتي قبل انضمامه للفريق الهلالي في عام 2017، كما تُوج خربين بلقب أفضل لاعب في قارة آسيا بالعام ذاته بعد انتقاله لفريق الهلال.

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