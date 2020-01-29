حُسم الأمر .. فهد المولد يختار بين الاتحاد والنصر

المواطن - محمد سمعه

قرر اللاعب فهد المولد، نجم نادي الاتحاد، بصورة نهائية مصيره حول البقاء مع العميد أو الانتقال لنادي النصر خلال الفترة المقبلة.

وفي فيديو متداول للمولد أثناء تواجده بدولة الإمارات العربية المتحدة، قال المولد: إنه سيعود لنادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة للمشاركة في المباريات نافيًا تمامًا وجود أي نية لديه في الانضمام لنادي النصر.

وعرض الفيديو كذلك حديث فهد المولد مع عبدالرحمن محمد نجم الكرة الإماراتية السابق حيث قال عبدالرحمن محمد: “متى يعود الاتحاد، لقد أتعبنا الاتحاد!”.

ورد المولد عليه قائلًا: “قريبًا إن شاء الله”.

يذكر أن فهد المولد كان متواجدًا في الإمارات لحضور إحدى مباريات الدوري الإماراتي.

وفي وقت سابق كشف فهد المولد أن إيقافه عن الملاعب بسبب تعاطيه للمنشطات، كانت أسوأ فترة في حياته.

وتحدث المولد عن مدى تقبله لقرار إيقافه، وقال: “منذ اليوم الذي خرج فيه القرار، مررت بمرحلة صعبة وأسوأ فترات حياتي وتغيرت الكثير من الأمور، وفضلت الاختفاء، وأصدقائي أخرجوني من الفترة النفسية التي عشتها”.

وتابع المولد خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “كنت لا أخرج من المنزل، وعلمتني تجربة الإيقاف أشياء كثيرة وقررت أيضًا الابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي”.

وكانت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد أعلنت عن إيقاف فهد المولد لمدة عام في مايو 2019 عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليًّا وخارجيًّا، لتناوله مواد محظورة.

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