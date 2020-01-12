خارجية اليابان : لقاء ولي العهد وآبي تناول التوترات في المنطقة

المواطن - الرياض

أكدت الخارجية اليابانية أن لقاء رئيس الوزراء شنزو آبي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تناول التوترات في المنطقة، موضحةً أن آبي ناقش مع ولي العهد استضافة المملكة لقمة الـ20.

وقالت الخارجية اليابانية بحسب ما ذكرت “العربية”: إن حجم الاستثمارات بين اليابان والسعودية يصل إلى 30 مليار دولار، وأن طوكيو والرياض متفقتان على العمل لدعم السلام بالمنطقة.

ولفتت طوكيو إلى أنها أرسلت سفينة إلى الخليج لجمع المعلومات، مشددةً على أن أي مواجهة عسكرية في المنطقة ستكون لها تبعات عالميًّا.

وعقد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها تبادل الأحاديث حول العلاقات الثنائية، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية بما فيها أوجه التعاون وفق الرؤية السعودية اليابانية 2030، إلى جانب استعراض وجهات النظر في عدد من المسائل الإقليمية والدولية.

وكان رئيس وزراء اليابان شينزو آبي والوفد المرافق له قد وصل العلا في وقت سابق أمس الأحد، وكان في استقباله لدى وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز الإقليمي بالعلا، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ووزير الاقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 محمد بن مزيد التويجري “الوزير المرافق”.

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