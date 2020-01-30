خالد البلطان: يجب تشفير الدوري السعودي ولكن بشرط

المواطن - محمد سمعه

أكد خالد البلطان رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، على ضرورة تشفير مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك من أجل تحقيق أرباح مالية للأندية ولإنعاش اقتصاد المملكة خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن عملية التشفير يجب أن تتم وفقًا لشروط.

وخلال ملتقى “بيبان الرياض” قال خالد البلطان: “قيمة الدوري السعودي تصل إلى مليار ريال، وليس من المعقول أن نُكلف الدولة ميزانية نقل المباريات مع ميزانية دعم الأندية، لأن قيمة نقل المباراة الواحدة تتراوح من 8 ملايين إلى 9 ملايين ريال”.

وتابع البلطان: “الدولة أعزها الله تنازلت عن تشفير الدوري بقيمة كادت تصل إلى 600 مليون ريال، مقابل إهداء مباريات الدوري للشعب السعودي بالمجان، ولكن الأمر مُكلّف حقيقة، وإذا تم تحديد أسعار لتشفير المباريات بسعر معقول يصل إلى 300 ريال، فسوف تحقق الدولة والأندية أرباحًا مالية ممتازة وجميع الفئات تستفيد”.

وأضاف رئيس الشباب:” جميع السعوديين يدفعون أموالًا لمتابعة مباريات دوري أبطال أوروبا أو الدوري الإنجليزي أو كأس العالم ويأتي عند الدوري السعودي ولا يريد الدفع، كيف هذا، التشفير فيه مصلحة للجميع”.

وأكمل البلطان حديثه قائلًا:” الدوري الإنجليزي أصبح أقوى دوري في العالم بسبب التشفير وكذلك الدوري الإسباني تطور بسبب التشفير، ونحن في السعودية نملك العقول لنكون مثلهم، فلماذا لا نُحقق هذا الأمر”.

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