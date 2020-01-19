خالد بن سعود الكبير في أدبي الأحساء

المواطن - الأحساء

يستضيف أدبي الأحساء – بمشيئة الله تعالى – مساء الأربعاء ٢٧/ ٥/ ١٤٤١هـ ٢٢/ من شهر يناير الحالي ٢٠٢٠م صاحب السمو الأمير خالد بن سعود الكبير في أمسية ثقافية شعرية.

وقد وجه النادي الدعوة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية للمثقفين والمثقفات والشعراء والشاعرات والإعلاميين والإعلاميات لحضور هذه الأمسية.

ورحب رئيس النادي الدكتور ظافر الشهري باسمه واسم منسوبي النادي ومثقفي ومثقفات الأحساء بسموه شاكرًا ومقدرًا له تلبية دعوة النادي ولقائه بمثقفي ومثقفات الأحساء.

جدير بالذكر أن النادي لديه خطة برامجية ضخمة للعام الحالي ١٤٤١هـ ٢٠٢٠م تتضمن عدداً من الاستضافات والندوات والأمسيات وورش العمل والشراكات المجتمعية وبرامج ركن الأديب الصغير وديوانية المثقفات وملتقى الأديبات الواعدات.

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