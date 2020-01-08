خالد بن سلمان: المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية
المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق

خالد بن سلمان: المملكة ستبذل ما في وسعها لتجنيب العراق خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية

2020/01/09
الساعة 12:04 صباحًا
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار
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المواطن - الرياض

أكد الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، أن المملكة وقيادتها تقف دومًا مع العراق الشقيق ومع شعبه العزيز، وستبذل ما في وسعها لتجنيبه خطر الحرب والصراع بين أطراف خارجية، وأن يحيا شعبه الكريم في رخاء بعد ما عاناه من ويلات في الماضي.

وقال في سلسلة تغريدات عبر حسابه في “تويتر”: “إن كل محب للعراق يريد له اليوم أن يتجنب الاضطرابات وكل ما يؤثر سلبًا على أمنه واستقراره، وأن يستنهض همة شعبه لتعزيز دوره في عمقه العربي، وبلوغ المكانة التي تليق بما حباه الله من إمكانيات وطاقات”.

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