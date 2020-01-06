خالد بن سلمان في أمريكا .. اللقاء الأول مع بومبيو

المواطن - الرياض

التقى الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع، بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث تطورات الأحداث في المنطقة.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له عبر تويتر: سعدت بلقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، جرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، كما تم بحث ما يمكن عمله للحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ووصل الأمير خالد بن سلمان في وقت سابق والوفد المرافق له أمس إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارةٍ رسمية.

وسيلتقي نائب وزير الدفاع خلال الزيارة عددًا من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تدعم الأمن والاستقرار.

وكان في استقبال الأمير خالد بن سلمان لدى وصوله الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والملحق العسكري السعودي لدى الولايات المتحدة الأمريكية اللواء الركن فواز الفواز وعدد من المسؤولين مدنيين وعسكريين.

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