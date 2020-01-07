خالد بن سلمان يبحث التعاون الدفاعي مع وزير الدفاع البريطاني

المواطن - الرياض

عقد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سعود اليوم عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين البريطانيين لبحث تعزيز التعاون المشترك.

وقال الأمير خالد بن سلمان : بحثت هذا اليوم في لقائي مع نائب مستشار الأمن القومي ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الدولية البريطاني، التنسيق المتبادل في إطار الشراكة بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتابع الأمير خالد بن سلمان : كما سعدت بلقاء وزير الدفاع البريطاني السيد بن والاس، وجرى خلال اللقاء بحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، خصوصًا في المجالات الدفاعية، بالإضافة إلى استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة.

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