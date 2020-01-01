خبران ساران قبل مباراة النصر والتعاون

المواطن - محمد سمعه

تلقى الجمهور النصراوي خبرين سارين، وذلك قبل إقامة مباراة النصر والتعاون المقررة يوم السبت المقبل ضمن بطولة كأس السوبر السعودي.

وقال الإعلامي أحمد الجدي عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر” قبل مباراة النصر والتعاون: عبدالفتاح آدم أبدى جاهزيته وفاعليته للمشاركة أمام التعاون بالسوبر، بينما نجم النصر المغربي نور الدين مرابط شارك بفاعلية بالتدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، وأبدى جاهزيته للسوبر السعودي أمام التعاون بإذن الله.

ومن المقرر إقامة مباراة النصر والتعاون ببطولة السوبر السعودي على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة.

ويطمح الفريق النصراوي، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في الظفر بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه عن طريق الفوز في مباراة النصر والتعاون.

يذكر أن فوز العالمي في مباراة النصر والتعاون وحصده للقب كأس السوبر السعودي سيضرب ثلاثة عصافير بحجر واحد بالنسبة للفريق النصراوي، حيث سيكون مؤشرًا يسمح للإدارة بتجديد عقد فيتوريا مع الفريق، كون وجوده يحقق للنادي النصراوي بطولات وألقاب.

كذلك يضمن فوز الأصفر في لقاء النصر والتعاون وحصد لقب كأس السوبر السعودي التعاقد مع الصفقات القوية، حيث سيعلم جميع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النصر أن العالمي فريق ينافس على كل البطولات التي يشارك فيها، مما يضمن لهم الظهور والتألق بشكل قوي في حال الانضمام لبطل الدوري.

وبعد مباراة النصر والتعاون، سيكون حصد لقب كأس السوبر السعودي بالنسبة للفريق النصراوي أمرًا جيدًا من الناحية المعنوية، وذلك من أجل المنافسة على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في موسم 2019-2020.

وستنطلق مباراة النصر والتعاون في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الجوهرة المشعة.

وستُقام مباراة النصر والتعاون، بالسوبر السعودي بعد تتويج النصر بلقب الدوري بالموسم الماضي، وتتويج التعاون بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين عن الموسم الماضي.

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