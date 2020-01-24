خبر سار للهلاليين

المواطن - محمد سمعه

أرسل الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” خبرًا سارًّا للجماهير الزرقاء، وذلك قبل مواجهة نادي الشباب غدًا بالجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر حساب الهلال أن اللاعب الكوري الجنوبي جانج هيون سو عاد لتدريبات الأزرق بعد فترة من الغياب بسبب إصابة عضلية في البطن.

وعلّق حساب الهلال على عودة جانج هيون سو قائلًا: “عودًا حميدًا”.

وستُقام مباراة الهلال والشباب في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويسعى الفريق الهلالي بقيادة المدرب الروماني رازفان لوشيسكو إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث بـ مباراة الهلال والشباب، من أجل استعادة الصدارة من أنياب الفريق النصراوي.

وكانت آخر مباراة بين الهلال والشباب في بطولة الدوري السعودي للمحترفين انتهت بفوز الهلال بثلاثية مقابل هدفين في لقاء أُقيم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض يوم 16 مايو من العام الماضي.

ومن المنتظر أن يُعلن الفريق الهلالي بعد نهاية مباراة الهلال والشباب، تجديد عقد مدافعه الدولي علي البليهي، حيث أشارت تقارير صحافية إلى أن البليهي جدد عقده بالفعل مع نادي الهلال، لكن الإعلان سيكون بعد مباراة الهلال والشباب.

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