خبر مُفرح لـ فايلر بعد مباراة الأهلي ضد نادي مصر

المواطن - محمد سمعه

تنفس المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري، الصعداء وذلك بعد الخبر السار الذي تلقاه حول إصابة المهاجم مروان محسن أمس الأحد خلال مباراة الأهلي ضد نادي مصر في الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان مروان محسن تعرض لإصابة في مشط القدم خلال مباراة الأهلي ضد نادي مصر، حيث شعر بـ آلام في القدم ففضل فايلر إخراجه من اللقاء خوفًا من تفاقم الإصابة.

وقال الطبيب خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي إن الإصابة التي تعرض لها اللاعب مروان محسن في مباراة الأهلي ضد نادي مصر هي إصابة خفيفة ستجعله يغيب عن التدريبات لمدة 48 ساعة، ثم سيكون قادرًا على المشاركة مع الأهلي ضد نادي بلاتينيوم الزيمبابوي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل.

وكانت مباراة الأهلي ضد نادي مصر، شهدت تألقًا كبيرًا من قبل اللاعب مروان محسن، الذي عاد للتهديف عن طريق إحراز هدفين ” الثاني والثالث” للمارد الأحمر إضافة إلى صناعته للهدف الأول الذي سجله النيجيري جونيور أجايي في شباك نادي مصر بالدقيقة الثالثة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وبعد انتهاء مباراة الأهلي ضد نادي مصر، يحتل الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 30 نقطة بفارق أربع نقاط عن نادي المقاولون العرب صاحب المركز الثاني وتسع نقاط عن نادي الزمالك صاحب المركز الثالث.

يذكر أن المارد الأحمر سيكون على موعد مع مباراة قوية ضد نادي بلاتينيوم في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بأبطال إفريقيا حيث يرغب المارد الأحمر في الفوز وتقديم الأداء المميز كما فعل في مباراة الأهلي ضد نادي مصر أمس الأحد بالدوري.

وكانت مباراة الأهلي ضد نادي مصر أُقيمت على ملعب القاهرة الدولي، حيث كان الأهلي مستضيف اللقاء.

تابعنا على تواصل معنا على