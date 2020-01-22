خبير الطقس الصخري: المملكة تتأثر بموجة قطبية هي الأشد برودة

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

توقع الباحث المختص في أحوال الطقس أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، أن تتأثر أجواء المملكة بموجة قطبية هي الأشد برودة حتى الآن منذ بدء فصل الشتاء، ويسبق هذه الموجة القطبية هطول أمطار متفاوتة على أجزاء من مناطق شمال وشرق المملكة.

وتوقع الصخري في حديثه لـ”المواطن“، نشاطًا في الرياح شمالية باردة جدًّا، تؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير ليلة ويوم الخميس 28 جمادى الأولى 1441 الموافق 23 يناير 2020، وذلك في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والرياض.

وأضاف الصخري: “يبدأ خلال يوم الجمعة 29 جمادى الأولى الموافق 24 يناير نشاط رياح سطحية غربية إلى شمالية غربية، تؤدي بإذن الله إلى إثارة الأتربة والغبار نواحي مناطق الحدود الشمالية والجوف وشمال منطقة حائل، ثم من المحتمل أن ينتقل الغبار لاحقًا نحو محافظة حفر الباطن، وكذلك نحو الصمان وأجزاء واسعة من منطقتي الشرقية والرياض”.

وتابع الصخري: “من المتوقع بإذن الله أن تنخفض درجات الحرارة بشكل أكبر خلال مساء يوم الجمعة وأيام السبت والأحد والاثنين؛ حيث تتدنى درجات الحرارة الصغرى (الصباح الباكر) إلى الصفر وتحت الصفر في مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والمدينة المنورة والقصيم والرياض”.

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