خبير الطقس المضلعاني لـ”المواطن”: أمطار وثلوج على تبوك

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

توقع الخبير في أحوال الطقس والمناخ عيد المضلعاني، أن تتأثر منطقة تبوك بحالة جوية شتوية نتيجة لمنخفض من أصل قطبي يؤثر على شرق البحر المتوسط، وتبدأ الحالة، بمشيئة الله، مع ساعات ظهر اليوم الخميس، وتستمر حتى ساعات الليل ليوم غدٍ الجمعة.

وأضاف المضلعاني لـ”المواطن“، “أن الحالة ستكون على شكل موجتين من الأمطار والثلوج، الأولى خفيفة وستبدأ ظهر الخميس وحتى أول الليل وتتأثر بها المرتفعات الشمالية (جبل اللوز ومنطقة الظهر)، وكذلك محافظة حقل وساحل محافظة ضباء ومرتفعات الحرة جنوب تبوك، مبينًا بأن غالب الأمطار خفيفة مع احتمالية لتساقط خفيف للثلوج بداية من فترة العصر وفترة الليل.

وأما عن الحالة الثانية فهي متوسطة وتبدأ صباح الجمعة أو ساعات الفجر على المرتفعات الشمالية (جبل اللوز- الظهر- علقان- حقل)، وكذلك الزيتة وبئر بن هرماس والطبيق ومدينة تبوك والأجزاء الغربية من تبوك طريق شرما وطريق ضباء ومرتفعات الحرة ونواحي العلا وسواحل ضباء والوجه، ومن المتوقع أن تهطل بعض الأمطار الخفيفة والمتوسطة يصاحبها تساقط خفيف إلى متوسط للثلوج.

وبشكل عام الحالة خفيفة إلى متوسطة القوة والثلوج المتوقعة في الغالب خفيفة، ولكنها كافية لإحداث تراكم واكتساء للأرض. وفي المناطق المرتفعة (الظهر وعلقان واللوز) تكون متوسطة.

تابعنا على تواصل معنا على