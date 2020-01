ختامية موسم الرياض تخطف الأنظار.. ومواطنون: “لا تبطئ علينا بوناصر”

المواطن - الرياض

اختتمت الهيئة العامة للترفيه، ليلة أمس، فعاليات حفل موسم الرياض، والذي أقيم على استاد الملك فهد الدولي، وتحديدًا في منطقة ملاعب الرياض، وقدم خلاله العديد من الفقرات والعروض الاستعراضية المبهرة.

وجاء الحفل الختامي تحت شعار ” ليلى أرض الخيال”، وذلك في إشارة إلى الطفلة السعودية نورة العبيد التي أدت عرضًا في الحفل باسمها المستعار “ليلى”، وقال القائمون على فكرته إنه اسم رمزي للأجيال السعودية التي تعيش واقعًا متغيرًا.

