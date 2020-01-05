خزينة النصر تنتعش بعد التتويج بالسوبر

المواطن - مروة نبيل

انتعشت خزينة نادي النصر بـ5 ملايين ريال، عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب كأس السوبر السعودي على حساب التعاون.

نادي النصر:

ولعب نادي النصر ضد نظيره التعاون بالأمس على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، ونجح العالمي في التتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وانتهى الوقت الأصلي من مباراة نادي النصر ضد التعاون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، حيث تقدم سكري القصيم عن طريق جمه لياندر تاوامبا، وسجل المغربي عبدالرزاق حمد الله التعادل، ليلعب الفريقان ركلات الترجيح التي ابتسمت للعالمي.

5 ملايين ريال:

وبعد نهاية مباراة السوبر السعودي، أعلن رئيس نادي النصر السابق، سعود السويلم عن تقديم مليون ريال مكافأة للاعبين والجهاز الفني، وأكد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن العالمي يستحق الكثير.

وقرر عضو نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز أحمد بغلف مضاعفة مكافأة الفوز بلقب السوبر السعودي من مليون ريال إلى مليونين، ومضاعفة مكافأته للاعبين من 10 آلاف إلى 20 ألفًا.

وأعلن عضو شرف نادي النصر، فهد العجلان، اليوم الأحد، عن تقديم مكافأة للاعبين، وقال عبر “تويتر”: “بمناسبة فوز نادي النصر بكأس السوبر أهنئ إدارة ولاعبين النادي وجماهيره بهذا الفوز وأتقدم بدعم النادي بمبلغ مليون ريال”.

وقدم عضو شرف نادي الهلال الأمير الوليد بن طلال مكافأة قدرها مليون ريال لنادي النصر بعد فوزه على التعاون، والتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

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