خطأ إداري وقع فيه الاتحاد ضد الفتح

المواطن - محمد سمعه

تسببت مشاركة اللاعب الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم الاتحاد، في مباراة الفتح بكأس خادم الحرمين الشريفين في إثارة الجدل حول عدم صحة مشاركة المهاجم الصربي في مباراة الفتح؛ لحصوله على إنذارين بمباراتي الرياض والصفا بالبطولة ذاتها.

بالفيديو…

بطاقتي لاعب الاتحاد بريجوفيتش والتي حصل عليها ضد فريقي الصفا والرياض والتي تؤكد ايقافه وعدم مشروعية مشاركته في مباراة الاتحاد والفتح .

بنسبه كبيره سيخسر الاتحاد اللقاء بسبب مشاركة بريجوفيتش الغير نظاميه الا اذا تغيّرت القوانين هذا العام عن العام الماضي. pic.twitter.com/Z0yYOTbnPE — SARHAN (@7sarhan7) January 1, 2020

وتنص لائحة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم على أن اللاعب الذي يتلقى إنذارين في مباراتين متتاليتين بالبطولة لا يشارك في اللقاء الثالث على التوالي، حيث تلقى بريجوفيتش إنذارين أمام الرياض والصفا بدوري الـ64 والـ32، ولكنه شارك بشكل عادي أمام الفتح اليوم.

وودع نادي الاتحاد بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الستة عشر، وذلك بعد الخسارة أمام الفتح بنتيجة 2- 1 في دور ثمن النهائي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد والفتح بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، حيث نجح المغربي كريم الأحمدي بالتقدم بالهدف الأول لنادي الاتحاد بالدقيقة الثالثة عشرة، ثم سجل اللاعب ميتشيل فريدي هدف التعادل لفريق الفتح بالدقيقة الخامسة عشرة.

وألغى الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان هدفًا لنادي الاتحاد بداعي التسلل عند حلول الدقيقة الثالثة والثلاثين من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، سجل حمدان الشمراني لاعب الاتحاد هدفًا بالخطأ في مرماه للفتح بالدقيقة التسعين.

جدير بالذكر أن الفتح عبر لدور الثمانية من بطولة كأس الملك بعد إقصاء الاتحاد، لمواجهة نادي أبها.

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