خطف طفلة وتعذيبها وقطع لسانها في صنعاء
حالتھا الصحیة والنفسیة حرجة للغاية

خطف طفلة وتعذيبها وقطع لسانها في صنعاء

2020/01/19
الساعة 10:37 صباحًا
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

اخـتطف مجهولون طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام في العاصمة الیمنیة صنعاء، وقاموا بـتعذيبها بأبشع الطرق وإلقائها بجانب صندوق قمامة، في جـريمة مـروعة هزت صنعاء.

وعُثر على الطفلة لجین محمد بعد أيام قلیلة من اخـتطافها، ولسانها مـقطوع وجسمها محروق وعلیها آثار تـعذيب شديد في جسدها وحالتها الصحیة والنفسیة حرجة للغاية.

وأبلغ أهالي الطفلة عن اختفائها في 11 يناير الجاري بصنعاء، ونشروا صورها على نطاق واسع، قبل أن يُعثر علیها في حالة يُرثى لها، ولا يزال المـجرم مجهولاً حتى الآن.

يشار إلى أن حـوادث الخـطف والاختفاء تكررت بشكل كبیر في العاصمة صنعاء التي تقع تحت سیطرة الحـوثیین في الآونة الأخیرة، ويواجه الحـوثیون اتهامات بالوقوف خلف هذه الظاهرة.

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