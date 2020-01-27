خطوات تقديم الاعتراض في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أنه يجب تحديث البيانات وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية.

ورد حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، أنه في حال كانت حالة الأهلية غير مؤهل، وتم تحديث البيانات طبقًا لسبب عدم الأهلية، يمكن التوجه إلى أيقونة دارسة الأهلية، وتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك ويلزم الضغط على أيقونة إعادة تقديم الطلب، في حال تم تجاوز مدة الاعتراض 3 أشهر.

ودعا حساب المواطن المستفيدين إلى تحديث بياناتهم قبل يوم 25 يناير الجاري، من أجل دراستها ودخولها في دورات الأهلية المقبلة، وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، في بيان له: إن حملات الإفصاح وتحديث البيانات المستمرة، التي ينتهجها البرنامج، تهدف إلى التأكد من توجيه الدعم ليتركز وبشكل فعّال على المستفيدين الأكثر استحقاقًا، إلى جانب رفع كفاءة الدعم.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

وأضاف برنامج حساب المواطن أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على أي مواطن بإمكانه التسجيل في البرنامج والاستفادة من الدعم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).

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